Путин заявил штурмовикам в Кремле, что просто хотел сказать им «спасибо» Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции на Украине, признался, что просто хотел увидеть их и сказать «спасибо».

Как известно, с военнослужащими глава государства встретился в пятницу, 12 июня. Тогда же он, общаясь с солдатами, выступил с заявлением.

Немногим ранее президент РФ поздравил граждан страны с Днем России. Он пожелал всем иметь мечту, которую можно осуществить. Тогда же он отметил, что важно всегда добиваться поставленных перед собой целей. С соответствующими заявлениями российский лидер выступал во время церемонии вручении государственных наград. Она также состоялась в Кремле, в пятницу, 12 июня.