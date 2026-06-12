Путин в День России пожелал россиянам иметь мечту, которую можно осуществить

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент Владимир Путин в День России, выступая на церемонии вручения государственных премий и медалей в Большом Кремлевском дворце 12 июня, пожелал, чтобы у всех была мечта, которую они могли бы осуществить.

12 июня в Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и премий выдающимся гражданам страны. Во время мероприятия президент поздравил россиян с Днем России. Владимир Путин заявил, что Господь всегда с Россией, и назвал сплоченность и патриотизм главными ценностями ее граждан.

Как писал KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что устойчивость и стабильное развитие российской экономики в условиях продолжающихся боевых действий невозможно отрицать. Достижения стали возможны благодаря прочности отечественной экономической системы, подчеркнул он.