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НовостиПолитика12 июня 2026 11:45

Путин в День России пожелал россиянам иметь мечту, которую можно осуществить

Президент пожелал гражданам добиваться поставленных целей
Мария СПИРИДОНОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент Владимир Путин в День России, выступая на церемонии вручения государственных премий и медалей в Большом Кремлевском дворце 12 июня, пожелал, чтобы у всех была мечта, которую они могли бы осуществить.

12 июня в Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и премий выдающимся гражданам страны. Во время мероприятия президент поздравил россиян с Днем России. Владимир Путин заявил, что Господь всегда с Россией, и назвал сплоченность и патриотизм главными ценностями ее граждан.

Как писал KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что устойчивость и стабильное развитие российской экономики в условиях продолжающихся боевых действий невозможно отрицать. Достижения стали возможны благодаря прочности отечественной экономической системы, подчеркнул он.