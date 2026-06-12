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НовостиПолитика12 июня 2026 13:43

Путин предложил называть улицы и школы именами героев СВО

Путин призвал называть улицы и школы именами героев СВО
Сергей КУДРИН
Путин указал на необходимость увековечивания имен героев СВО

Путин указал на необходимость увековечивания имен героев СВО

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, встречаясь с участниками спецоперации на Украине в Кремле, заявил о необходимости увековечивать память всех героев СВО. По мнению главы государства, имена этих людей не должны быть забыты - в их честь необходимо называть улицы, школы и другие социальные объекты и места в России.

«Когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века. Сегодня турнир есть, а завтра его может не быть. А вот школа, институт, улица, вот такие вещи, понимаете? Вот над этим, я вас прошу, тоже подумайте. Это должны быть разные варианты увековечивания памяти», - сказал президент.

Владимир Путин встретился с участниками СВО

Путин добавил, что для России, для будущих поколений важно помнить имена своих героев.

Ранее KP.RU сообщил, что встретился с российскими военнослужащими-штурмовиками, участвующими в СВО на Украине. Он признался, что хотел увидеть их и поблагодарить.

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