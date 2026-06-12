Путин назвал светлым человеком погибшего на СВО Героя РФ Нарана Очир-Горяева Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин назвал светлым человеком Героя России Нарана Очир Горяева, погибшего на спецоперации. С соответствующим заявлением глава государства выступил во время встречи с военнослужащими в Кремле.

Как известно, с участниками специальной военной операции на Украине российский лидер встретился в пятницу, 12 июня. И тогда же он затронул тему Нарана Очир-Горяева, с которым он некогда общался на прямой линии. Так, президент РФ отметил, что тот был светлым человеком.

Владимир Путин назвал светлым человеком Героя России Нарана Очир-Горяева

Тогда же глава государства выступил с другим важным заявлением. Он призвал увековечивать память героев спецоперации. В частности, называть их именами школы и улицы. Данному вопросу, добавил президент РФ, нужно уделять особенное внимание.