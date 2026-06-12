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НовостиПолитика12 июня 2026 13:52

Путин рассказал о создании группировки спутников для управления тяжелыми дронами

Путин заявил, что в России готовятся к применению тяжелых БПЛА
Сергей КУДРИН
Путин рассказал о создании группировки спутников для управления тяжелыми дронами

Путин рассказал о создании группировки спутников для управления тяжелыми дронами

Фото: REUTERS.

В России активно работают над группировкой специальных спутников, при помощи которых будет осуществляться управление тяжелыми боевыми беспилотниками, которых прежде в бою не было. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими участниками СВО в Кремле.

«Такая работа идет. В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать подобные задачи, о которых вы сказали, уже появились в космосе. В 2024-2025 эта работа продолжается», - сказал президент.

Владимир Путин встретился с участниками СВО

Таким образом Путин ответил на вопрос, возможно ли применение тяжелых БПЛА, управляемых через сигналы со спутников.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал обязательно увековечивать память героев СВО. Основной идеей президента стало называть улицы, школы и другие объекты именами тех, кто совершили героические подвиги в рамках спецоперации.

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