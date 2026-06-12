Владимир Путин рассказал о численности группировки ВС РФ в зоне СВО Фото: REUTERS.

На данный момент группировка Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине превышает 700 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На тему ситуации в зоне СВО глава государства высказался в пятницу, 12 июня. Тогда во время встречи с российскими военнослужащими в Кремле он рассказал, сколько человек сейчас находится на спецоперации. Так, по словам главы государства, группировка ВС РФ превышает 700 тысяч человек.

Немногим ранее президент России выступил с другим заявлением. Он призвал увековечивать память о погибших на спецоперации бойцах. В частности, называть их именами улицы и школы. Соответствующее предложение глава государства озвучил во время той же встречи с военнослужащими.