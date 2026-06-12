Путин: Создаваемая в РФ спутниковая группировка ничем не уступает Starlink

С заявлением Путин выступил во время встречи с военнослужащими в Кремле в пятницу, 12 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин рассказал про низкоорбитальную спутниковую группировку, работа над которой идет в стране. Глава государства отметил, что она ничем не будет уступать известной Starlink - глобальной спутниковой системе, созданной компанией SpaceX под руководством Илона Маска.

С соответствующим заявлением Путин выступил во время встречи с военнослужащими в Кремле в пятницу, 12 июня. Он отметил, что Россия совсем недавно вывела еще 16 аппаратов для своего аналога Starlink, наращивание продолжается

В ходе общения Путин также отметил, что РФ ведет активную работу по развитию FVP-дронов и дронов с искусственным интеллектом (ИИ). А Минобороны РФ становится высокотехнологичным ведомством.

Как ранее писал KP.RU, президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции на Украине, признался, что просто хотел увидеть их и сказать «спасибо».