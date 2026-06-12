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НовостиПолитика12 июня 2026 14:14

Путин: не Россия развязала войну

Путин заявил, что Россия почти в одиночку противостоит коллективному Западу
Марк СОКОЛОВ
Путин: не Россия развязала войну

Путин: не Россия развязала войну

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин отверг заявления противников России о том, что якобы именно Москва развязала конфликт. С соответствующими словами глава государства выступил во время встречи с военнослужащими в Кремле.

Как известно, с участниками специальной военной операции президент РФ встретился в пятницу, 12 июня. Тогда же, рассуждая о ситуации в мировой политике, он упомянул обвинения в адрес России. Он также подчеркнул, что все уличительные заявления не имеют под собой оснований.

«Не Россия развязала войну, а страны НАТО», - сказал Путин.

Тогда же он добавил, что сейчас Россия вынуждена противостоять всему коллективному Западу. Причем практически в одиночку.

Немногим ранее президент РФ высказался о спецоперации. Он подчеркнул, что группировка ВС РФ в зоне СВО сейчас превышает 700 тысяч человек.