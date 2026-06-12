Путин: Никому не удастся добиться стратегического поражения России

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что никому не удастся добиться стратегического поражения нашей страны. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что никому не удастся добиться стратегического поражения нашей страны. Об этом он заявил на встрече с военнослужащими СВО в Кремле в пятницу, 12 июня.

Глава государства напомнил, что это не Россия развязала конфликт. Москва, напротив, 8 лет уговаривала мирно решать вопрос Донбасса. Теперь же наша страна одна противостоит коллективному Западу - всем странам НАТО, которые развязали конфликт против нее.

При этом страны НАТО мечтали получить "часть пирога" в случае поражения России. Но, отметил Путин, надо отдать им должное - они быстро поняли, что нанести поражение России невозможно.

"Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно", - дал Путин совет недружественным странам.

Как ранее писал KP.RU, Владимир Путин во время встречи с российскими военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции на Украине, признался, что просто хотел увидеть их и сказать «спасибо».