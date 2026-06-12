Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 июня 2026 14:15

Путин: Никому не удастся добиться стратегического поражения России

Глава государства подчеркнул, что это не Россия развязала конфликт
Наталья СМИРНОВА
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что никому не удастся добиться стратегического поражения нашей страны.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что никому не удастся добиться стратегического поражения нашей страны.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что никому не удастся добиться стратегического поражения нашей страны. Об этом он заявил на встрече с военнослужащими СВО в Кремле в пятницу, 12 июня.

Глава государства напомнил, что это не Россия развязала конфликт. Москва, напротив, 8 лет уговаривала мирно решать вопрос Донбасса. Теперь же наша страна одна противостоит коллективному Западу - всем странам НАТО, которые развязали конфликт против нее.

При этом страны НАТО мечтали получить "часть пирога" в случае поражения России. Но, отметил Путин, надо отдать им должное - они быстро поняли, что нанести поражение России невозможно.

"Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно", - дал Путин совет недружественным странам.

Как ранее писал KP.RU, Владимир Путин во время встречи с российскими военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции на Украине, признался, что просто хотел увидеть их и сказать «спасибо».