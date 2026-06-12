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НовостиПолитика12 июня 2026 14:28

Путин объяснил, как Россия ответит на удары ВСУ по гражданским объектам

Путин: ВС РФ будут отбивать у ВСУ желание атаковать гражданские объекты
Сергей КУДРИН
Путин: ВС РФ будут отбивать у ВСУ желание атаковать гражданские объекты

Путин: ВС РФ будут отбивать у ВСУ желание атаковать гражданские объекты

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, беседуя с военнослужащими в Кремле 12 июня, рассказал о мерах противодействия атакам украинских нацистов на гражданские объекты. По словам главы страны, ВС РФ будут наращивать ответные удары и их тяжесть, чтобы отбивать у бандитов желание терроризировать мирных граждан.

«Это следующая задача - отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты», - заявил президент.

Путин отметил, что ударами по гражданским киевский режим запугивает российское общество и пытается его разобщить. И тем самым нанести ущерб экономике РФ. Но ему это не удастся, уверен президент.

Ранее KP.RU сообщил, что в России создают группировку спутников для управления тяжелыми боевыми беспилотниками. Первые спутники, способные выполнять такие задачи, появились в 2023 году.

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