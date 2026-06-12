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НовостиПолитика12 июня 2026 14:37

Путин: все вопросы должны решаться путем переговоров, а не ультиматумами

Путин отметил, что ультиматумы в адрес России недопустимы
Марк СОКОЛОВ
Путин: все вопросы должны решаться путем переговоров, а не ультиматумами

Путин: все вопросы должны решаться путем переговоров, а не ультиматумами

Фото: REUTERS.

Абсолютно все вопросы должны решаться исключительно путем переговоров, а не ультиматумами в адрес России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На тему диалога Москвы с другими странами глава государства высказался в пятницу, 12 июня. Тогда он встретился с участниками специальной операции, где и высказался о геополитической ситуации. В частности, Путин подчеркнул, что любые вопросы нужно решать именно путем переговоров, а не ультиматумов в адрес России.

"Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес", - сказал Путин.

Немногим ранее президент РФ высказался о желаниях противников России. В частности, об их попытках добиться стратегического поражения Москвы. Он подчеркнул, что подобное не удастся никому.