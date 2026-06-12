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НовостиПолитика12 июня 2026 14:49

Путин: России не впервой воевать со всей Европой, как при Гитлере или Наполеоне

Путин отметил, что недруги России всегда объединялись, чтобы попытаться нанести поражение нашей стране
Наталья СМИРНОВА
Глава государства признал что нашей стране не впервой сражаться против всей Европы - такое уже было в истории.

Глава государства признал что нашей стране не впервой сражаться против всей Европы - такое уже было в истории.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 июня, встретился в Кремле с военнослужащими Специальной военной операции (СВО). Глава государства признал что нашей стране не впервой сражаться против всей Европы - такое уже было в истории.

«Конечно, все недруги наши, а их много было всегда, всегда объединялись. При Наполеоне Франция, что ли, с нами воевала? Да все страны Европы воевали тогда с Россией. А при Гитлере? Все то же самое», - отметил Путин.

Глава государства добавил, что и сейчас к России "лезут и объединяют свои усилия" страны со всего Запада. Но они поторопились объявить, что нанесли РФ стратегическое поражение.

"Они перестарались, когда публично об этом заявили. Поторопились", - сказал президент.

Ранее KP.RU писал, что в ходе той же встречи Владимир Путин подчеркнул - никому не удастся добиться стратегического поражения нашей страны. "Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно", - дал президент совет недружественным странам.