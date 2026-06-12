Путин: России не впервой воевать со всей Европой, как при Гитлере или Наполеоне

Глава государства признал что нашей стране не впервой сражаться против всей Европы - такое уже было в истории. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 июня, встретился в Кремле с военнослужащими Специальной военной операции (СВО). Глава государства признал что нашей стране не впервой сражаться против всей Европы - такое уже было в истории.

«Конечно, все недруги наши, а их много было всегда, всегда объединялись. При Наполеоне Франция, что ли, с нами воевала? Да все страны Европы воевали тогда с Россией. А при Гитлере? Все то же самое», - отметил Путин.

Глава государства добавил, что и сейчас к России "лезут и объединяют свои усилия" страны со всего Запада. Но они поторопились объявить, что нанесли РФ стратегическое поражение.

"Они перестарались, когда публично об этом заявили. Поторопились", - сказал президент.

Ранее KP.RU писал, что в ходе той же встречи Владимир Путин подчеркнул - никому не удастся добиться стратегического поражения нашей страны. "Никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать, давайте жить дружно", - дал президент совет недружественным странам.