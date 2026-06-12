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НовостиПолитика12 июня 2026 14:46

Путин: Россия ежедневно забирает назад свои исторические земли на СВО

Путин заявил, что Россия шаг за шагом возвращает все свои территории
Сергей КУДРИН
Путин: Россия ежедневно забирает назад свои исторические земли на СВО

Путин: Россия ежедневно забирает назад свои исторические земли на СВО

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый день российские войска закрепляют контроль над своими историческими территориями в зоне специальной военной операции. По словам главы государства, этот процесс не должен вызывать никаких сомнений - он идет, и рано или поздно будет полностью завершен.

«Шаг за шагом - не так быстро, как нам бы хотелось, но мы идем каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого», - заявил президент, встречаясь с бойцами СВО в Кремле.

Также президент уточнил, что Россия не впервые сражается против всей Европы: при Наполеоне и Гитлере европейские страны воевали против нее точно так же. Сейчас западные страны снова объединяются против РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия готова решать вопросы путем переговоров, но не ультиматумов.

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