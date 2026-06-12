Путин объяснил, почему Белоусов стал главой Минобороны Фото: Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин объяснил назначение министра обороны РФ Андрея Белоусова его опытом работы с высокотехнологичными направлениями. Об этом глава государства сказал на встрече с военнослужащими — участниками СВО.

Один из бойцов поднял вопрос о внедрении новых технологий и предложил активнее привлекать к этому специалистов из числа штурмовиков. Путин поддержал идею и предложил сразу передать свои предложения Белоусову, который присутствовал на встрече.

Глава государства напомнил, что до назначения в Минобороны Белоусов занимал гражданские должности. В том числе, был министром экономики и первым заместителем председателя правительства.

«В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим высокотехнологичным направлениям», — сказал Путин.

Президент также отметил, что бойцов и раньше старались привлекать к разработке и внедрению новых решений. По его словам, многое из того, что получается у военных в зоне боевых действий, вызывает удивление. Путин попросил Белоусова дать команду в войска, чтобы командиры внимательнее относились к таким предложениям.

Тогда же Путин рассказал о работе над группировкой специальных спутников для управления тяжелыми боевыми беспилотниками. По словам главы государства, такие дроны прежде не применялись в бою. Тем не менее, Россия уже готовится к их использованию.