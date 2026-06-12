Путин установил штатную численность армии России в 2 млн 399 тысяч человек Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал 12 июня 2026 года указ, согласно которому штатная численность российской армии устанавливается в размере 2 миллионов 399 тысяч человек. Впрочем, далеко не все из них - напрямую военнослужащие. Таких будет только 1,5 млн человек.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих», - говорится в документе.

4 марта 2026 года утратил силу предыдущий указ о численности армии. По нему число военнослужащих ограничивалось 1 502 640 человек, то есть ВС РФ пополнятся 7 360 солдатами.

Ранее KP.RU сообщил, что группировка ВС РФ в зоне СВО на Украине превышает 700 тыс. человек, как заявил президент Путин 12 июня на встрече с военнослужащими в Кремле. Он также призвал увековечивать память героев, называя улицы и школы их именами.