На участке Долиной ликвидируют трубы: через них сливались нечистоты в ручей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Незаконный слив нечистот с участка народной артистки России Ларисы Долиной в Подмосковье планируют ликвидировать до 11 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сточные трубы с участка певицы загрязняли природный ручей в деревне Протасово. Работы должны провести в течение месяца. Нарушение намерены устранить специалисты. Они изолируют и затампонируют выпускной патрубок.

«Работы в деревне Протасово запланированы до 11 июля», — пишет Mash.

Министерство ЖКХ Московской области запросило у МВД проверку слива нечистот в ручей. Администрация Мытищ, по данным канала, уже сообщила о выездной проверке и планах устранить нарушение за месяц.

Последствия слива собираются ликвидировать за счет бюджета. После этого администрация может подсчитать экологический ущерб и взыскать его с Долиной.

Напомним, в январе на участке Долиной в Подмосковье уже обнаружили искусственный пруд. Тогда сообщалось, что прокуратура проверит, законно ли был обустроен водоем. По данным SHOT, артистке мог грозить штраф до двух миллионов рублей.