Ваш мизинец «говорит» о проблемах: почему он страдает от телефона

Эксперт Гробылев: Привычка подпирать телефон мизинцем снизу перегружает кисть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Привычка подпирать телефон мизинцем снизу перегружает кисть, но рука не отнимется. Только вот последствия такого варианта удерживания гаджета в руках все же есть. Об этом РИАМО рассказал врач Василий Гробылев.

Эксперт отметил, что, когда мизинец на постоянной основе держит вес телефона в неудобном отведении, страдают сухожилия и мелкие мышцы, в том числе зона локтевого сгибателя запястья. Долгая статическая нагрузка ведет к перенапряжению, в результате чего может развиться тендинит - это воспаление сухожилия с болью, ноющим дискомфортом, редко онемением и слабостью хвата.

«Это не приговор, а сигнал. Лечится отдыхом, сменой нагрузки, иногда противовоспалительными средствами и упражнениями», - сказал спикер.

Гробылев подчеркнул, что лучше не доводить до боли в пальце. Нужно лишь держать гаджет всей ладонью, делать паузы, менять руки, а также не сидеть в телефоне часами.

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