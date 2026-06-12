Путин заявил, что Украина нарастила атаки беспилотниками самолетного типа Фото: REUTERS.

Украина расширяет атаки беспилотниками самолетного типа, чтобы нанести России моральный и экономический ущерб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО в Кремле.

Один из бойцов рассказал главе государства, как российские военные борются с такими БПЛА. Путин отметил, что противник все активнее использует эту технику. По его словам, цель таких атак не только военная.

«Мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники, главным образом для решения одной задачи - задачи внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», — сказал Путин.

Тем временем российские системы ПВО продолжают успешно отражать атаки киевского режима. Так, в Минобороны РФ сообщали, что за день было сбито 67 украинских дронов самолетного типа. Атака была зафиксирована с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, а также над Московским регионами.