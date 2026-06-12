Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире12 июня 2026 16:26

США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения

Премьер Пакистана заявил, что США и Иран договорились по тексту мирного соглашения
Марк СОКОЛОВ
США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения

США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения

Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты Америки и Иран согласовали окончательный вариант текста мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в соцсетях.

На тему отношений между Вашингтоном и Тегераном политик высказался в пятницу, 12 июня. Тогда он опубликовал пост, в котором подчеркнул, что ситуация стабилизируется. В частности, США и Ирану все же удалось согласовать окончательный текст мирного договора.

«Мир никогда не был так близок, как сейчас», - написал Шариф.

При этом какие-либо другие детали Шариф не раскрыл. В частности, не уточнил, когда может быть подписан сам документ.

Немногим ранее с похожими заявлениями выступали в Иране. Там также подчеркивали, что меморандум с США почти подписан.