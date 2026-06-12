"Практически согласован": в МИД Ирана рассказали о меморандуме с США

Иран подтвердил согласование основных пунктов меморандума с США Фото: REUTERS.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что текст меморандума о взаимопонимании с США в целом согласован по ключевым положениям. Об этом сообщает телеканал Press TV.

"Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован", - сказал дипломат.

Багаи уточнил, что процесс согласования осложняется из-за непоследовательной позиции американской стороны.

Ранее представитель МИД Ирана называл спекулятивными заявления президента США Дональда Трампа о скором подписании соглашения. Он отмечал, что окончательных договоренностей пока не достигнуто.

Накануне глава Белого дома анонсировал нанесение сильного удара по Ирану. По его словам, в недалеком будущем силы США планируют захватить иранский остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры, чтобы взять под полный контроль нефтегазовые рынки.