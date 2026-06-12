Путин: Некоторые страны примкнули к НАТО в надежде на часть российского пирога Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После 2022 года ряд государств, стремясь к участию в возможных выгодах в случае поражения России, приняли решение о вступлении в НАТО. Это отметил президент России Владимир Путин в разговоре с военнослужащими, участвующими в СВО. Однако, как подчеркнул президент, такие надежды оказались преждевременными.

«Они пытаются нанести нам стратегическое поражение. Пытались. Теперь поняли, что это невозможно, это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились. Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделе пирога», - заявил президент.

Путин подчеркнул, что Россия не в первый раз противостоит объединенной Европе: при Наполеоне и Гитлере Запад уже воевал против России. Сейчас Запад также объединяется против России, но поторопился объявить о ее стратегическом поражении.

Ранее KP.RU сообщил, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что Россия продемонстрировала всему миру способность совладать с любыми вызовами.