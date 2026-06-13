Ремонт домов, школы и детсады: Как помогают жителям и предпринимателям в приграничье Белгородчины

Александр Шуваев рассказал о помощи жителям и предпринимателям в приграничье Белгородчины. Фото: Павел Колядин/ТАСС

Пострадавшие от атак ВСУ дома в приграничье Белгородской области ремонтируются сейчас за счет федерального бюджета. Об этом в большом интервью военкору KP.RU Александру Коцу сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.

"За прошлую неделю создали четыре дополнительных гуманитарных центра. Мне утвердили порядок, по которому будем помогать частным компаниям, предпринимателям возмещать ущерб от обстрелов - в ближайшее время деньги поступят", - сообщил он.

Глава региона также отметил, что сейчас важно заниматься не только восстановлением, но и строительством. Речь идет и об объектах здравоохранения, и о социальных, и о детских учреждениях.

"Например, мы уже трем школам оплатили дополнительные средства, чтобы к 1 сентября пустить их в эксплуатацию. Плюс два детских сада. В Детской клинической больнице будем делать новое приемное отделение", - рассказал Александр Шуваев Александру Коцу.

Также в большом интервью KP.RU врио главы Белгородской области рассказал о новых мерах по защите региона от атак ВСУ, а также передал слова напутствия, которые ему при назначении сказал российский лидер Владимир Путин.