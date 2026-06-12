Новый герой «Ромео и Джульетты» затмил классических персонажей: рыжий проказник очаровал всех

Рыжий кот набросился на волосы мертвого героя, сорвав финал «Ромео и Джульетты» Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Большинству, чтобы сыграть во всемирно известном спектакле, нужно закончить многолетнее обучение и обзавестись приличным портфолио. А некоторым достаточно... быть котом. Так случилось в турецком Измире, где рыжий кот нагло ворвался в финал постановки «Ромео и Джульетта», украв всю славу актеров и очаровав зрителей.

«Это кульминация спектакля, к которой подводили два часа. И в этот момент выходит на сцену кот и начинает играться с волосами мертвого Ромео. Потом вообще начинает кусаться и портит всю сцену», - рассказала в соцсетях балерина Татьяна Боргер.

Актриса, конечно, была возмущена: она посетовала, что в тот момент зал должен был рыдать от горя, а в итоге концовка трагедии была встречена бурным хохотом. Вот только зрители разочарования балерины не разделяют. Многие задаются вопросом, где теперь купить билеты на спектакли с участием именно этого очаровательного проказника.

Ранее KP.RU сообщил, что в Турции это не первый такой случай - в 2018 году кошка выбежала на сцену показа мод и грациозно прошлась по подиуму, видимо, показывая двуногим, как это правильно делается.