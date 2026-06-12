Главу Чечни Кадырова наградили почетной грамотой Минобороны России, фото: соцсети Рамзана Кадырова

Министр обороны Российской Федерации своим указом вручил Герою России, генералу-полковнику Рамзану Кадырову, Почётную грамоту за помощь в выполнении задач, поставленных перед Вооруженными Силами России. Об этом проинформировал Председатель Правительства Чеченской Республики Магомед Даудов.

«Эта награда - признание его выдающегося мужества, бескомпромиссной стойкости и преданного служения Родине. Рамзан Ахматович является истинным патриотом и защитником нашего Отечества», - отметил Магомед Даудов.

По словам Даудова, Кадыров активно участвует в достижении целей СВО и укреплении безопасности России. Он поздравил Кадырова с вручением награды, пожелав здоровья и успехов в служении Родине.

Ранее KP.RU сообщил, что Адаму Кадырову присвоили почетное звание Героя Чечни за служение народу.