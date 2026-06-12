Путин назначил Александра Матвеева главой президентской канцелярии Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал 12 июня указ, согласно которому Александр Матвеев назначается руководителем президентской канцелярии. Матвеев заменит на этой должности предыдущего главу канцелярии российского лидера - Андрея Казакова.

«Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил от должности Казакова, который возглавлял президентскую канцелярию с 2020 года. Причины перестановки не уточняются, однако руководители таких структур меняются регулярно в соответствии с регламентом.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин подписал 12 июня и указ о численности российской армии. Документ устанавливает штатную численность Вооруженных Сил РФ в 2 399 130 человек, включая 1 510 000 военнослужащих, увеличив ее на 7 360 человек.

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