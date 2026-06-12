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НовостиПолитика12 июня 2026 17:45

Путин назначил Александра Матвеева главой президентской канцелярии

Александр Матвеев возглавит канцелярию президента РФ Владимира Путина
Сергей КУДРИН
Путин назначил Александра Матвеева главой президентской канцелярии

Путин назначил Александра Матвеева главой президентской канцелярии

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал 12 июня указ, согласно которому Александр Матвеев назначается руководителем президентской канцелярии. Матвеев заменит на этой должности предыдущего главу канцелярии российского лидера - Андрея Казакова.

«Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил от должности Казакова, который возглавлял президентскую канцелярию с 2020 года. Причины перестановки не уточняются, однако руководители таких структур меняются регулярно в соответствии с регламентом.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин подписал 12 июня и указ о численности российской армии. Документ устанавливает штатную численность Вооруженных Сил РФ в 2 399 130 человек, включая 1 510 000 военнослужащих, увеличив ее на 7 360 человек.

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