Великобритания открыла крупнейший в Европе полигон для испытаний БПЛА Фото: REUTERS.

На юго-западе Англии, в Суиндоне, открылся крупнейший в Европе полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

«Министр обороны Дэн Джарвис открыл крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников в Суиндоне», - говорится в заявлении.

Центр беспилотных систем (Uncrewed Systems Centre) открылся на территории предприятия DroneTEX. Полигон для испытаний занимает более 50 тыс. квадратных метров. USC станет ключевым британским хабом для разработки и тестирования новейших технологий БПЛА, в сотрудничестве с частным бизнесом.

На открытии министр обороны Дэн Джарвис назвал этот полигон крупнейшим в Европе центром испытаний и разработки БПЛА. Отметим, что это его первое выступление после назначения на пост главы минобороны.

Ранее KP.RU сообщил, что 8 июня у границ России были обнаружены беспилотники, которые испытывали британцы.