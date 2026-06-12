Захарова: Россия неоднократно говорила, что на Украине есть биолаборатории США Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад, рассекреченный главой Нацразведки США Тулси Габбард. В нем подтверждаются данные о более чем 40 биолабораториях на Украине, где хранили и изучали самые жуткие болезни, вирусы и биооружие. Захарова лишь отметила, что Россия давно говорила об этом, и даже вскрывала эти лаборатории.

«Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине», - заявила дипломат.

Напомним, в рассекреченных документах говорится, что многие из лабораторий исследовали опасные патогены, включая их усиление, без должного контроля. Несмотря на риск глобальных катастроф, политики и медицинские работники, такие как доктор Фаучи, и структуры администрации Байдена скрывали существование этих лабораторий и угрожали раскрывшим правду.

В обнародованных документах представлена карта биолабораторий, функционировавших на территории Украины ещё до событий 2014 года. На карте отмечены исследовательские центры в таких городах, как Харьков, Днепропетровск, Львов, Винница, Тернополь, Чернигов и Одесса. В документах указывается, что в этих лабораториях проводились исследования возбудителей таких опасных заболеваний, как сибирская язва, туляремия, свиной грипп, марбургская лихорадка, лихорадка Эбола и чума. Также приведён перечень проектов и программ, а также список компаний, участвовавших в их реализации.