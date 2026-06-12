Международный валютный фонд потребовал от Украины поднять тарифы ЖКХ Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Казалось бы, у украинцев уже и забирать-то нечего, но нет - Международный валютный фонд (МВФ) нашел, чем еще поживиться. Он потребовал от украинского руководства, чтобы Киев поднял тарифы за жилищно-коммунальные услуги по всей стране, и тем самым получал больше денег на ведение самоубийственного конфликта с Россией.

Конечно, за это Зеленскому со-товарищи пообещали награду. Если они разорят своих граждан еще больше - МВФ выделит им небольшой транш в размере 690 млн долларов. Существенные деньги для украинских коррупционеров, которые будут рады набить ими карманы. А расходы на оборону можно покрыть как раз за счет повышения тарифов.

Напомним, что МВФ уже очень давно ставит разные условия киевскому режиму, а взамен присылает ему деньги, якобы на гуманитарные цели. За это Зеленский старательно делает вид, что проводит демократические реформы в стране.

Ранее KP.RU сообщил, что все передаваемые через МВФ Украине деньги - кредиты, и Киев должен платить по 172 млн долларов раз в установленный период, чтобы денежный поток не иссяк.