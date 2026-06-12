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НовостиВ мире12 июня 2026 20:12

МВФ положил глаз на кошельки украинцев: от Зеленского требуют повысить плату за коммуналку

Международный валютный фонд потребовал от Украины поднять тарифы ЖКХ
Сергей КУДРИН
Международный валютный фонд потребовал от Украины поднять тарифы ЖКХ

Международный валютный фонд потребовал от Украины поднять тарифы ЖКХ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Казалось бы, у украинцев уже и забирать-то нечего, но нет - Международный валютный фонд (МВФ) нашел, чем еще поживиться. Он потребовал от украинского руководства, чтобы Киев поднял тарифы за жилищно-коммунальные услуги по всей стране, и тем самым получал больше денег на ведение самоубийственного конфликта с Россией.

Конечно, за это Зеленскому со-товарищи пообещали награду. Если они разорят своих граждан еще больше - МВФ выделит им небольшой транш в размере 690 млн долларов. Существенные деньги для украинских коррупционеров, которые будут рады набить ими карманы. А расходы на оборону можно покрыть как раз за счет повышения тарифов.

Напомним, что МВФ уже очень давно ставит разные условия киевскому режиму, а взамен присылает ему деньги, якобы на гуманитарные цели. За это Зеленский старательно делает вид, что проводит демократические реформы в стране.

Ранее KP.RU сообщил, что все передаваемые через МВФ Украине деньги - кредиты, и Киев должен платить по 172 млн долларов раз в установленный период, чтобы денежный поток не иссяк.