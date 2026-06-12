Экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук раскрыл детали покушения на него: кто причастен к теракту

Пинчук заявил, что в организации покушения на него есть украинский след. Андрей Пинчук - первый министр госбезопасности ДНР. командир добровольческого отряда «БАРС-13». Фото: Авторство: Mark Nakoykher/wikimedia.org

По словам экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, в подготовке теракта против него можно усмотреть причастность украинской стороны. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Напомним, что вечером 12 июня в Новой Москве прогремел взрыв в доме Пинчука. Инцидент произошел после того, как курьер доставил ему посылку. На первом этаже частного дома взрывной волной выбило стекла, кроме того, повреждена входная дверь.

Напомним, что в результате теракта угрозы жизни Пинчука нет, пострадавшие также отсутствуют. Пинчук - полковник запаса и являлся первым главой МГБ ДНР с 17 июля 2014 по 1 марта 2015 годов. Кроме этого, он был командиром разведывательно-штурмового отряда «БАРС-13» — Бахмут, Часов Яр, Торецк. Пинчук имеет звание Героя ДНР и является кавалером двух орденов Мужества и ордена Почета.