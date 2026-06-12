МИД Ирана назвал сроки подписания меморандума с США

МИД Ирана: Меморандум с США может быть подписан в ближайшие дни Фото: REUTERS.

В ближайшее время может быть подписан меморандум об урегулировании отношений с США. Для этого будет использован цифровой формат. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Как только завершатся последние этапы переговоров, соглашение будет подписано и об этом будет объявлено. На первом этапе подписание произойдет дистанционно в цифровом формате. Это может произойти в ближайшие несколько дней», — передает слова Арагчи гостелевидение.

Как ранее подчеркнул глава иранского МИД, Иран и США как никогда близки к подписанию документа, который должен завершить конфликт.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, переговорный процесс между США и Ираном идет своим чередом. При этом напряженность и взаимные угрозы остаются. Трамп также считает, что иранцы "отчаянно хотят" заключить мирный договор.

В свою очередь KP.RU напомнил, что главным камнем преткновения между Вашингтоном и Тегераном остается ядерная программа.