Трамп утверждает, что Иран отчаянно стремится заключить соглашение с США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, несмотря на сохраняющуюся напряжённость и взаимные угрозы. По его словам, иранская сторона отчаянно стремится заключить мирное соглашение.

"Мы все еще говорим с ними... Они отчаянно хотят заключить сделку, они очень хотят заключить сделку", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, комментируя свое заявление о планах США.

Напомним, Трамп заявил о намерении Штатов нанести мощный удар по Ирану, взяв под контроль остров Харг, ключевые нефтяные объекты, а также нефтегазовые рынки Исламской Республики. Глава Белого дома утверждает, что оборонный потенциал Тегерана практически уничтожен.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об ударах по Ирану в ночь на четверг, 11 июня, по приказу Трампа. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о первой фазе наступательных действий с применением ракет и беспилотников.