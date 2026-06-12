Германию предупредили о серьезных проблемах на фоне заявлений фон дер Ляйен: чем обернутся санкции против российской рыбы

BZ: немецкие компании пострадают из-за новых санкций против рыбы из РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если ЕС введет запрет на импорт российской рыбной продукции, это создаст серьезные проблемы для Германии. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Новые ограничения могут нанести сильный удар по Мекленбургу-Передней Померании, где хорошо развита переработка рыбы. В отрасли предупреждают о возможных увольнениях и риске переноса предприятий за границу.

По данным Федерального статистического управления Германии, с 2021 года ввоз данной продукции увеличился практически втрое. При этом в 2025 году Германия обеспечивала примерно 40% импорта российской рыбы в Евросоюз.

«Все 27 государств-членов еще должны прийти к согласию. Однако особенно сильно пострадают немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе», — говорится в материале.

При этом анализ Института Тюнена отмечает, что на Россию приходится от 55 до 72% поставок аляскинского минтая. Эта рыба — важнейший компонент для изготовления рыбных палочек и прочих замороженных продуктов.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила полностью запретить ввоз российской рыбы.