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НовостиВ мире12 июня 2026 22:29

NASA: Космический корабль Cargo Dragon отстыкуется от МКС 16 июня

Корабль Cargo Dragon 17 июня доставит на Землю образцы хрящевой ткани, полученные на МКС
Анна ПЕТРОВА
NASA: Космический корабль Cargo Dragon отстыкуется от МКС 16 июня. Фото: Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

NASA: Космический корабль Cargo Dragon отстыкуется от МКС 16 июня. Фото: Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX должен отстыковаться от МКС 16 июня. Об этом информирует Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический аппарат, доставленный на станцию 17 мая в рамках 34-й коммерческой миссии по орбитальной доставке грузов, покинет ее во вторник около 19:05 по мск. Приводнение у побережья Калифорнии ожидается 17 июня.

Корабль вернет на Землю научные результаты, полученные на МКС: в частности, напечатанные биопринтером образцы хрящевой ткани и материалы для онкологических исследований.

Помимо Cargo Dragon компании SpaceX, грузы на МКС с американской стороны также доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. В отличие от Dragon, Cygnus при возвращении сгорают в атмосфере вместе с вывезенным с МКС мусором.

Тем временем космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем России и отметили единство многонационального народа.