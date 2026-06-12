Дмитриев призвал «Википедию» исправить статью о биолабораториях на Украине Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратился к «Википедии» с требованием изменить название статьи о биолабораториях на Украине, которая сейчас озаглавлена как «конспирологическая теория».

Так он отреагировал на заявления директора Нацразведки США Тулси Габбард.

«Это лишь один из многих примеров того, как российская правда искажается мощной и хорошо финансируемой машиной по распространению ложной информации», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Информацию о биолабораториях США на Украине раньше пытались фальсифицировать, добавил спецпредставитель.

До этого Габбард заявила, что работы с «опасными патогенами» в биолабораториях США за рубежом несут потенциальную угрозу глобальной катастрофы. В обнародованных материалах также указано, что Штаты помогли Украине создать свыше 40 биологических лабораторий, имеющих отношение к американскому ВПК.