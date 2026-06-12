Мошенники придумали новую схему обмана семей с детьми: о чем речь

Мошенники предлагают россиянам фейковую семейную выплату Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники стали обманывать россиян обещанием несуществующей семейной выплаты. Под предлогом того, что деньги могут «сгореть», аферисты заманивают жертв на поддельный сайт, который выглядит как «Госуслуги» или сайт Соцфонда. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Мошеловки» Народного фронта.

«Жертвам (родителям) сообщают, что им одобрена "новая ежегодная семейная выплата"», — рассказал собеседник агентства.

Так, аферисты под предлогом «спасения денег от сгорания» заставляют жертву срочно перейти по ссылке для «верификации» или продиктовать смс-код — якобы для создания электронного заявления. Итогом становится либо взлом личного кабинета на «Госуслугах», либо кража средств со счетов.

Уточняется, что злоумышленники нацелены прежде всего на семьи с двумя и более детьми. Схема особенно опасна в июне: именно с 1 июня 2026 года Соцфонд РФ начал принимать заявления на возврат уплаченного НДФЛ с 13% до 6%.

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