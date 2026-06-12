Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер Фото: imago stock&people/Global Look Press

Евросоюз не заинтересован в том, чтобы бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выступал в роли посредника в переговорах с Россией. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

"В Евросоюзе не хотят видеть Шрёдера в этой роли. Но что может глава дипслужбы ЕС Кая Каллас? Такая неспособная женщина была избрана на этот пост в такие тяжелые годы, это несчастье для Европы", - сказал он в интервью ТАСС.

Додик добавил, что не ставит под сомнение профессиональные качества женщин в политике. Однако Каллас не пользуется достаточным авторитетом. Он упомянул, что ее позиция не вызывает уважения у ряда мировых лидеров.

Напомним, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой. Президент Владимир Путин подчеркивал, что именно европейские страны сами прекратили диалог с Москвой.

Ранее российский лидер отмечал, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза с Россией любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес Москвы.