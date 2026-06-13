Бортник: в ЕС произошёл раскол по вопросу отношений с Россией Фото: REUTERS.

Страны ЕС разошлись во мнениях по поводу восстановления связей с Россией. Об этом заявил украинский политолог Руслан Борник.

«Европа остается разделенной и фрагментированной как в вопросе конфликта на Украине, так и в оценке будущих отношений с Российской Федерацией», — сказал политолог в эфире YouTube-канала.

Борник добавил: многие члены ЕС осознают, что после конфликта придется возобновлять экономические отношения с Россией. Более того, некоторые страны настаивают на своем участии в переговорах уже сейчас.

По словам Бортника, Италия и Польша выступают против того, чтобы переговорную позицию Европы по Украине формировали только три крупные европейские державы (Е3).

В свою очередь политолог Александр Рар отмечал, что лидеры европейских стран не решаются на начало диалога с Россией из-за своего тщеславия.