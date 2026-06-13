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НовостиВ мире13 июня 2026 0:45

Стубб заявил о необходимости возобновить диалог России и ЕС

Президент Финляндии допустил восстановление двустороннего диалога с Россией
Мария ПАНЮТИНА
Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о скором возобновлении диалога с Россией в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об это он сообщил на форуме в президентской резиденции Култаранта.

"Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, восстановила диалог", - сказал президент Финляндии.

Стубб отметил, что между ЕС и Россией сохраняются как дипломатические, так и неформальные контакты. В перспективе он считает необходимым возобновить диалог и в двустороннем формате между Москвой и Хельсинки.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что лидеры стран ЕС не могут начать диалог с Россией из-за собственного тщеславия. По его словам, сейчас они не могут согласовать кандидата для контактов с Москвой из-за того, что каждое государство хочет получить место за столом переговоров.