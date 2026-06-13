Роспотребнадзор перечислил правила гигиены при посещении бассейна Фото: REUTERS.

Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах гигиены при посещении бассейнов. Перед заходом в воду необходимо обязательно принять душ с использованием мыла и мочалки.

Специалисты рекомендуют отказаться от нанесения кремов и мазей перед посещением бассейна. Для плавания следует использовать купальник и шапочку, а в раздевалках и душевых - резиновые тапочки.

Роспотребнадзор напоминает, что посещение бассейна запрещено при наличии кожных заболеваний, открытых ран, высыпаний, грибковых инфекций, а также при признаках простуды или гриппа.

После плавания рекомендуется снова принять душ и воспользоваться увлажняющим средством для кожи, поскольку хлорированная вода может вызывать ее сухость.

Напомним, чтобы не стать жертвой экзотических вирусов и инфекций, россиянам рекомендуют делать прививки перед отдыхом за рубежом. Врач Владимир Неронов добавил, что важно защищаться от насекомых, которые часто являются переносчиками заразы.