В России предложили новый способ выбора профессии для школьников: речь идет о работе родителей

В Госдуме хотят проводить профориентацию для школьников на работе родителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил проводить дни профориентации для учеников по месту работы их родителей. РИА Новости располагает копиями писем в адрес министра труда Антона Котякова и министра просвещения Сергея Кравцова.

Инициатива предполагает предоставить учащимся один-два дня в году для профориентации. Они не будут засчитываться как прогулы, если ребенок подтвердит свое участие в мероприятии.

Кроме того, Чернышов выступил с идеей стимулировать работодателей устраивать для детей сотрудников дни открытых дверей, экскурсии на производства, встречи с профессионалами и показ современных технологических процессов.

Как считает парламентарий, это позволит лучше готовить школьников к выбору профессии: даст им реальное представление о востребованных специальностях, укрепит связь образования с рынком труда, повысит престиж рабочих и другое.

Депутат добавил, что особенно важен семейный характер инициативы. Так, ребенок, знакомясь с работой родителей, не только узнает о мире профессий, но и лучше понимает старшее поколение, начинает больше ценить труд и достижения своей семьи.

До этого в ГД выступили с инициативой обеспечивать бесплатным горячим питанием в школах все учащихся.