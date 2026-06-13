Россиян предупредили о рисках поездок в Таиланд: в стране орудуют спецслужбы США

МИД: США из-за санкций ввели спецоперации по отлову россиян в Таиланде Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский МИД рекомендовал гражданам РФ воздерживаться от поездок в Таиланд. Ведомство советует не ездить в страну ни на отдых, ни по делам из-за действующего между Таиландом и США договора об экстрадиции.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую "охоту" за россиянами», — говорится в сообщении министерства.

В министерстве подчеркнули, что Вашингтон, не считаясь с местными властями, проводит целые спецоперации по захвату российских граждан, которые по разным причинам привлекли внимание американских спецслужб.

В МИД напомнили, что «порочная» практика началась еще в 2008 году. Это случилось после ареста предпринимателя Виктора Бута по запросу США. Его выдали американскому правосудию, после чего он отсидел в тюрьме больше 10 лет.

В МИД заявили, что из-за антироссийских санкций против стратегических отраслей многие россияне могут невольно оказаться в зоне интереса США.

В сложившихся условиях МИД также рекомендует избегать даже пересадок в местных аэропортах. Если же поездка неизбежна, следует всегда иметь при себе координаты и контактную информацию российских дипломатических представительств за рубежом.

МИД РФ еще в мае предупреждал граждан о рисках при поиске высокооплачиваемой работы в Таиланде. Как сообщало МВД, за вакансиями в туризме, администрировании, переводах и модельном бизнесе часто стоят преступники, заманивающие людей в нелегальные схемы.

Мошенники регулярно обманывают россиян, обещая работу, а на самом деле направляя их в подпольные call-центры в Мьянме. По оценкам на март 2025 года, в центрах, расположенных вдоль границы Мьянмы с Таиландом, могли находиться до 100 тыс. человек.

Накануне KP.RU сообщал, что посольству РФ в Мьянме удалось освободить россиянку, которую держали в подпольном call-центре в Мьянме. Женщина приехала в Янгон из Таиланда в апреле 2026 года, когда повелась на предложение о работе за рубежом. Вместо трудоустройства ее увезли в город Мьявади в Каренской области, где под страхом физической расправы принуждали заниматься обманом. В начале июня женщине удалось выйти на связь с посольством и попросить о помощи.