Додик предупредил Россию о двуличии Германии: «Не верьте якобы добрым намерениям»

Лидер боснийских сербов Милорад Додик Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

России не следует верить якобы «добрым» намерениям Германии, так как Берлин по-прежнему берет курс на милитаризацию. Об этом предупредил председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

По его словам, Германия прежде была инновационным лидером Европы, но из-за застоя в экономике утратила этот статус.

«Однако они по-прежнему проводят курс на милитаризацию, и не стоит легкомысленно относиться к каким-либо якобы добрым намерениям Берлина, особенно по отношению к России, к Балканам, Республике Сербской и многим другим государствам», — сказал Додик для ТАСС.

Напомним, что министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что РФ стала главной угрозой безопасности Германии и Европы в целом.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мартин Гизе сообщил, что Европейский союз и власти Германии минимизируют контакты с Россией.