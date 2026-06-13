Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 июня 2026 3:34

Додик предупредил Россию о двуличии Германии: «Не верьте якобы добрым намерениям»

Додик: России не стоит верить Германии и немецкому бизнесу
Анна ПЕТРОВА
Лидер боснийских сербов Милорад Додик Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Лидер боснийских сербов Милорад Додик Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

России не следует верить якобы «добрым» намерениям Германии, так как Берлин по-прежнему берет курс на милитаризацию. Об этом предупредил председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

По его словам, Германия прежде была инновационным лидером Европы, но из-за застоя в экономике утратила этот статус.

«Однако они по-прежнему проводят курс на милитаризацию, и не стоит легкомысленно относиться к каким-либо якобы добрым намерениям Берлина, особенно по отношению к России, к Балканам, Республике Сербской и многим другим государствам», — сказал Додик для ТАСС.

Напомним, что министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что РФ стала главной угрозой безопасности Германии и Европы в целом.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мартин Гизе сообщил, что Европейский союз и власти Германии минимизируют контакты с Россией.