Россиянам перечислили категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию

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Многодетные матери, педагоги, медицинские сотрудники и специалисты, занятые во вредных и опасных условиях труда имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом ТАСС сообщила эксперт Нина Гукасова.

При условии воспитания детей до восьмилетнего возраста и наличии не менее 15 лет страхового стажа установлены возрастные пороги. Женщины с пятью и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет, с четырьмя детьми - в 56 лет, с тремя детьми - в 57 лет.

Гукасова отметила, что право на досрочную пенсию имеют родители детей-инвалидов с детства. В этом случае один из родителей, воспитавший ребенка до восьмилетнего возраста, может выйти на пенсию раньше срока: отец - с 55 лет при стаже не менее 20 лет, мать - с 50 лет при стаже не менее 15 лет.

Досрочные пенсионные права сохраняются у педагогов, медицинских работников, жителей районов Крайнего Севера, а также у сотрудников, занятых на вредных и опасных производствах.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с июля увеличатся пенсионные выплаты. Для достигших 80-летнего возраста в мае пенсионеров и тех, кому впервые установлена I группа инвалидности, фиксированная часть пенсии удваивается.