Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников над регионами РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать атаки со стороны киевского режима. За прошедшие сутки над регионами РФ было сбито сразу 177 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как следует и заявления военного ведомства, атаковать российские регионы ВСУ попытались в период с пятницы по субботу. То есть, с 12 по 13 июня. Тогда украинскими боевиками было выпущено 177 беспилотников по регионам РФ. Однако все они были успешно перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО.

Напомним, в ночь на 12 июня силы противовоздушной обороны РФ также отражали массированную атаку ВСУ. Тогда над регионами РФ был успешно перехвачен и уничтожен 231 украинский дрон.