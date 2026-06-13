Додик: ЕС надеялся, что удар по Старобельску запустит волну недовольства в РФ Фото: REUTERS.

Евросоюз и Киев надеялись, что удар по Старобельску запустит волну общественного недовольства в России. Об этом заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с ТАСС.

По его словам, удар по образовательному объекту был преднамеренным. И его организаторы прекрасно понимали, что там находятся студенты. При этом показательно, что страны ЕС не отреагировали на последствия атаки в ЛНР.

«Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления. То есть, они сами убивали и пытались переложить вину на кого-то еще», — сказал Додик.

Додик отдельно отметил, что Россия, по его мнению, действует иначе. Он заявил, что Москва преследует стратегическую цель — минимизировать страдания мирных жителей, хотя некоторые и призывают отвечать жестче.

Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин также заявлял, что украинские военные выбрали Старобельский колледж в качестве цели преднамеренно. По данным следствия, на беспилотниках, использованных при атаке, нашли спутниковые антенны Starlink. И это более чем показательно.