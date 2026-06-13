Россиянам дали советы по защите персональных данных в интернете

МВД России посоветовало скрывать профили в соцсетях для защиты данных Фото: REUTERS.

Для повышения безопасности персональных данных в интернете россиянам рекомендуется ограничить доступ к своим профилям в социальных сетях и отказаться от публикации фотографий с геометками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что открытые профили и размещение личной информации в сети могут способствовать утечке данных и их использованию злоумышленниками.

Для защиты персональных данных специалисты рекомендуют закрывать профили в соцсетях, удалять фото документов из публичного доступа, а также не публиковать снимки с геотегами, раскрывающими адрес или маршруты.

Кроме того, в министерстве советуют пользователям активнее использовать инструменты защиты аккаунтов. В частности, речь идет о настройках приватности и двухфакторной аутентификации во всех используемых мессенджерах и онлайн-сервисах.

Напомним, мошенники начали обманывать россиян, предлагая несуществующую семейную выплату, чтобы заманить их на поддельные сайты, похожие на «Госуслуги» или сайт Соцфонда. Они убеждают родителей, что деньги могут «сгореть», и заставляют их срочно перейти по ссылке или продиктовать SMS-код для «верификации».