ВКС России авиабомбами уничтожили два пункта дислокации украинских войск Фото: REUTERS.

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары тяжелыми планирующими авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по двум пунктам временной дислокации украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, цели были выявлены в ходе разведывательных мероприятий. После подтверждения координат объектов экипажи ВКС России нанесли точечные авиаудары.

«По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — заявили в министерстве.

В военном ведомстве уточнили, под удар попал район населенного пункта Белицкое, поразив пункт временной дислокации подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Аналогичный объект, принадлежавший подразделению 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ, был уничтожен в районе населенного пункта Щурово.

Ранее российские военные с помощью «Герани» поразили патрульный катер Украины в Черном море. Операция была проведена специалистами войск беспилотных систем с высокой точностью.