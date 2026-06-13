Пленный военный ВСУ Тарасенко: в Сумской области обсуждают присоединение к РФ Фото: REUTERS.

Взятый в плен украинский военнослужащий Леонид Тарасенко рассказал о настроениях жителей Сумской области, а также о жестких условиях мобилизации в регионе. Видеозапись с его показаниями опубликовало Министерство обороны РФ.

Тарасенко отметил, что возможности избежать мобилизации у него фактически не было из-за тяжелого материального положения и повсеместных проверок.

«Если бы я попытался уклониться — на что мне жить тогда... Поехать работать некуда. Блокпостами все дороги поперекрывали, еще кругом ТЦК стоят... Меня бы поймали и заткнули бы дыру в зоне боевых действий», — поделился Тарасенко.

Военнопленный также рассказал, что среди местных жителей Сумской области активно обсуждаются варианты изменения статуса региона из-за тесных экономических связей с соседней страной. Основным фактором называют то, что значительное число мужчин из приграничных районов регулярно ездили в Россию на заработки.

Изначально Тарасенко не принимал участия в прямых боевых столкновениях — в его обязанности входило исключительно обустройство опорных пунктов. Однако из-за критической нехватки личного состава на позициях командование отправило его непосредственно на линию боевого соприкосновения, где он впоследствии и сдался в плен российским военнослужащим.

«Чего мы там сидели, кого мы ждали. Я просто... У меня не было ответа на всё», — заключил он.

Ранее пленный колумбийский наемник заявил, что Киев заманивает граждан Колумбии в ВСУ, обещая им спокойную работу в тылу, но отправляя на поле боя. Он рассказал, что украинские вербовщики ищут бедных и отчаявшихся людей, обещая им высокие заработки и работу поварами, парикмахерами или сантехниками.