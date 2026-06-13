Путин успокоил волнующегося бойца СВО: что он сказал

Путин успокоил бойца СВО в ходе доклада: «Под пулями вы меньше переживаете» Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками специальной военной операции поддержал военнослужащего, который заметно разволновался во время своего доклада.

Встреча главы государства с бойцами СВО состоялась в День России. Во время мероприятия с докладом выступил сержант морской пехоты 155-го полка. Обращаясь к президенту, военнослужащий несколько раз сбился и признался, что «очень переживает».

Владимир Путин с улыбкой перебил бойца и поспешил его успокоить. «Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю», — отметил глава государства.

Морской пехотинец согласился с замечанием президента, добавив, что в боевой обстановке справляться с эмоциями действительно бывает проще.

«Мы под пулями более, наверное, естественно себя ведем, когда не перед главой государства», — ответил сержант.

После этой короткой беседы военнослужащий смог справиться с волнением и продолжил свой доклад.

Напомним, 12 июня в День России российский лидер встретился с участниками спецоперации в Кремле. Путин внимательно выслушал бойцов, обсудил с ними актуальные вопросы.