Минобороны РФ рассказало об уничтожении очередных военных объектов ВСУ в зоне спецоперации Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Войска Российской Федерации поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют Вооруженные силы Украины. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», - отмечается в сводке ведомства.

Как отмечает военное ведомство, все цели были успешно уничтожены российскими силами.

Между тем армия России продолжает активно продвигаться в зоне специальной военной операции. Так, недавно стало известно об освобождении населенного пункта Приют, который находится в Донецкой Народной Республике.